Actualidade

O tenista sul-africano Kevin Anderson, sexto do 'ranking' mundial de ténis, qualificou-se hoje para a 2.ª ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da época, ao derrotar o francês Adrian Mannarino em quatro 'sets'.

Kevin Anderson, de 32 anos, necessitou de duas horas e 53 minutos para derrotar Adrian Mannarino, de 31 anos e 41.º do 'ranking' mundial de ténis, na primeira ronda do torneio que se realiza em Melbourne Park.

A vitória no encontro foi conquistada pelos parciais 6-3, 5-7, 6-2 e 6-1, sendo esta a primeira vitória do sul-africano no primeiro torneio do 'Grand Slam' da época desde 2015.