Actualidade

Pelo menos uma pessoa morreu hoje e outras sete ficaram feridas na sequência de uma explosão de gás, num prédio de residencial na cidade de Shakhty, no sul da Rússia, informaram as autoridades locais.

"Foi uma explosão de gás, com certeza", disse o governador da região de Rostov, Vasili Golubbev, antes da conclusão dos resultados da investigação.

Um total de 140 pessoas tiveram de ser retiradas do prédio danificado, segundo as autoridades, que garantiram que as vítimas vão receber "toda a ajuda necessária".