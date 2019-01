Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 0,45% para os 4.936,16 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou positiva, com o índice PSI20 a subir 0,71% para 4.958,61 pontos, num dia em que as bolsas europeias terminaram maioritariamente com perdas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 subiram e três desceram.