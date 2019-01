Actualidade

As zonas rurais do centro de Moçambique permanecem fiéis à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) apesar da morte recente do líder histórico, Afonso Dhlakama e é visível o descontentamento com o poder central em muitas zonas.

Esse é o caso de Macoca, uma aldeia de Manica fiel a Dhlakama, onde todos com quem a Lusa falou prometem o voto na Renamo nas eleições gerais deste ano, que morreu em maio na Gorongosa.

"Difícil será ter um novo líder, verdadeiramente líder como (Afonso) Dhlakama" disse à Lusa, Gonçalo Muse, um morador de Macoca, em Dombe (Sussundenga), província de Manica, centro de Moçambique, para depois acrescentar que continuará a "apoiar a Renamo independente de quem o suceder".