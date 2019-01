Actualidade

O antigo vice-presidente do PSD Paulo Mota Pinto considerou hoje inoportuna a crise interna no PSD aberta por Luís Montenegro e advertiu que essa conduta não escapará ao julgamento dos militantes, nem à perceção democrática dos eleitores.

Estes avisos foram deixados por Paulo Mota Pinto em declarações à agência Lusa, depois de questionado sobre como encara a iniciativa do antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro, anunciada na sexta-feira, no sentido de desafiar Rui Rio a disputar com ele a liderança do partido.

"Verificou-se nos últimos dias uma tentativa de corte no ciclo democrático em curso no PSD há um ano, que resultou da eleição direta do líder e do congresso de fevereiro de 2018. Isto, num momento em que é cada vez mais clara a fragilidade crescente do governo socialista apoiado pela extrema-esquerda e a contraposição de propostas formuladas pelo PSD.", afirmou Paulo Mota Pinto, atualmente presidente do Conselho Nacional do PSD.