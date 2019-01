Actualidade

A Polícia Judiciária está a investigar um incêndio que, no domingo, destruiu um veículo e uma embarcação de pesca e causou danos noutras duas embarcações de recreio do Porto da Ericeira, disse hoje o comandante da Capitania de Cascais.

Rui Terra, capitão do Porto de Cascais, disse à agência Lusa que a Polícia Judiciária se encontra hoje no local a investigar as causas do incêndio ocorrido no Porto da Ericeira, no concelho de Mafra e distrito de Lisboa.

O alerta do incêndio foi dado pelas 20:00 de domingo, vindo o fogo a "tomar algumas proporções uma vez que o porto se encontra em obras".