I Liga (1.ª volta)

O FC Porto virou pela segunda temporada consecutiva a primeira volta na frente da I Liga portuguesa de futebol, desta feita com recorde pelo meio e com maior vantagem sobre o segundo classificado.

Os comandados de Sérgio Conceição até chegam a meio do campeonato com mais derrotas (duas contra zero) e menos pontos (43 contra 45) do que em 2017/18, mas levam uma vantagem maior sobre o segundo classificado, o Benfica, que está a cinco pontos e tem mais um do que Sporting de Braga e três do que Sporting.

Para chegarem a esta fase na frente, os 'dragões' igualaram o recorde de vitórias consecutivas (em todas as competições) de uma equipa portuguesa, com 18 triunfos, registo igual ao do Benfica de 2010/11, mas ultrapassaram o de Artur Jorge no FC Porto em 1984/85.