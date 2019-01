Brexit

Os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu dirigiram hoje uma carta à primeira-ministra britânica na qual apresentam "clarificações" sobre o acordo de saída do Reino Unido da UE, mas reiteram que o mesmo não é renegociável.

Na carta conjunta, de quatro páginas, enviada a Theresa May na véspera da votação crucial no parlamento britânico, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk insistem que não estão "em posição de acordar o que quer que seja que altere ou seja inconsistente com o Acordo de Saída" celebrado entre os 27 e o Reino Unido.

No entanto, "para facilitar os próximos passos do processo", apresentam algumas "clarificações", incluindo a reafirmação de que "a UE não quer ver o 'backstop' entrar em vigor", referindo-se ao mecanismo de salvaguarda para a fronteira entre Irlanda e Irlanda do Norte, a questão mais sensível para o Reino Unido e que ameaça provocar um "chumbo" pelos parlamentares britânicos.