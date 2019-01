Actualidade

O Programa Nacional de Investimentos 2030, que envolve 21.950 milhões de euros, "está inclinado para o litoral e sul do país", disse hoje o presidente da Turismo Centro, que pediu "coragem política" para valorizar o interior.

"No PNI [Programa Nacional de Investimentos] 2030 não há uma opção clara pela valorização do interior, antes pelo contrário. Tendo em conta os investimentos previstos, o país vai continuar inclinado para os centros urbanos do litoral e para o sul", disse à agência Lusa o presidente da Entidade Regional Turismo Centro, Pedro Machado.

O responsável pela Entidade Regional, que engloba cem municípios do Centro, reforça a ideia de que "é preciso desinclinar o país", investindo em projetos em territórios de baixa densidade, que permitam atenuar as assimetrias atuais. E pede "coragem política" ao Governo para valorizar o interior do país e corrigir as assimetrias atuais.