Actualidade

Os quatro tripulantes de um helicóptero da polícia militar do estado brasileiro do Rio de Janeiro que caiu hoje por volta das 09:00 locais (11:00 em Lisboa), foram resgatados com vida, divulgaram as autoridades locais.

Ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde dos resgatados, mas imagens transmitidas pela rede Globo de televisão mostram socorristas a fazerem massagem cardíaca a um dos tripulantes retirados do mar.

O portal de notícias G1 noticiou que um tripulante do helicóptero chegou a ficar preso, submerso no mar.