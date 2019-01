Actualidade

A Coleção Treger Saint Silvestre, integrada na exposição permanente da Oliva Creative Factory, em São João da Madeira, vai ceder, a um centro cultural austríaco, diversas obras de Arte Bruta assinadas por mulheres, revelou hoje fonte da instituição portuguesa.

As peças daquela que é apontada como uma das maiores coleções mundiais de Arte Bruta - também conhecida como Arte Marginal - serão assim expostas de 15 de fevereiro a 23 de junho no Bank Austria Kunstforum Wien, que se define como "a mais bem-sucedida instituição de exposições da Áustria", e que, só na mostra "Flying High: Women Artists of Art Brut", conta receber cerca de 150.000 visitantes

"O discurso sobre este género artístico ganhou uma dimensão extra em anos recentes, com a expressão 'Arte Bruta' a deixar de focar-se exclusivamente em obras de utentes de instituições psiquiátricas e a abranger também artistas 'mediúnicos', os chamados 'lobos solitários' e o trabalho de artistas com incapacidades", explicam as curadoras Ingried Brugger e Hannah Riger na apresentação da exposição.