Óbito/Oliveira Dias

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, afirmou hoje que recebeu com "enorme tristeza" a notícia da morte do antigo presidente do parlamento e dirigente do CDS Francisco de Oliveira Dias, considerando que foi "um grande democrata".

Médico de profissão e presidente da Assembleia da República entre outubro de 1981 e novembro de 1982, Francisco de Oliveira Dias faleceu aos 88 anos e o parlamento colocou a sua bandeira a meia haste.

"É com enorme tristeza que acabo de tomar conhecimento do falecimento do Antigo presidente da Assembleia da República, Francisco de Oliveira Dias", refere Eduardo Ferro Rodrigues, numa nota enviada à agência Lusa.