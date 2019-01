Óbito/Oliveira Dias

O Presidente da República recordou hoje Oliveira Dias, ex-deputado do CDS que hoje morreu aos 88 anos, como uma "personalidade discreta e de sólidos valores morais" e "um dos pais fundadores do nosso regime democrático".

Numa mensagem publicada no 'site' da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que Oliveira Dias, antigo presidente do parlamento, "manteve-se ao longo da vida fiel aos princípios que marcaram toda a sua trajetória biográfica, feita na defesa da liberdade, da democracia e da dignidade da pessoa humana".

No texto, Marcelo transmite os pêsames à família, "em testemunho do profundo apreço do Presidente da República - e do amigo - por um dos pais fundadores do nosso regime democrático".