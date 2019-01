Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Castro, afirmou hoje que a sua equipa está "moralizada" para vencer o duelo de terça-feira com o Benfica, dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

Depois de ter eliminado Valenciano (7-0), União da Madeira (2-0) e Boavista (1-0) na'?prova rainha' do futebol nacional, a formação vitoriana vai receber a turma da Luz e o seu técnico realçou o compromisso dos jogadores para vencerem uma "final" contra um adversário que ganhou os dois primeiros jogos ao 'leme' do novo treinador, Bruno Lage - Rio Ave (4-2) e Santa Clara (2-0), para a I Liga.

"Estamos muito moralizados pelo que fizemos no último jogo [com o Moreirense] e em conseguir de novo o quinto lugar [na I Liga]. Isso motivou-nos muito. Como está o Benfica com as vitórias ou não, não sei. Só o Bruno [Lage] o pode dizer. A minha equipa está muito animada com o jogo e quer muito que ele chegue, para o tentarmos ultrapassar com sucesso", disse, na conferência de antevisão à partida marcada para as 20:45, em Guimarães.