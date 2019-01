Actualidade

A Amnistia Internacional (AI) apelou hoje às autoridades do Rio de Janeiro para assumirem o compromisso de esclarecer os contornos do homicídio da vereadora e ativista dos direitos humanos Marielle Franco, sem explicação oficial ao fim de dez meses.

A AI pediu ao novo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e ao chefe da polícia estadual para investigar adequadamente o homicídio de Marielle Franco e do motorista do veículo em que viajava, Anderson Gomes.

"O ano de 2018 terminou sem que o estado do Rio de Janeiro, sob intervenção federal na área de segurança pública, tenha conseguido resolver o caso. A nova gestão do governo do estado tem o dever de assumir essa responsabilidade e não deixar o caso sem solução", disse Jurema Werneck, diretora executiva da AI num comunicado.