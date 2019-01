Actualidade

O treinador Sérgio Conceição revelou hoje que, independentemente do Leixões "ser de um escalão inferior", sabe que o FC Porto vai ter grandes dificuldades no encontro dos quartos de final da Taça de Portugal em futebol.

O técnico dos 'dragões' assumiu estar à espera de um embate "perigoso", frente a uma equipa "muito apaixonada", desvalorizando o facto de esta militar num escalão inferior.

"Esperamos um jogo difícil, com uma equipa de escalão inferior, o que não é sinónimo de facilitismo. Vai ser um jogo extremamente complicado, contra uma equipa que, no seu estádio, é sempre muito apaixonada, aguerrida e com vontade de satisfazer a exigência dos adeptos. Temos de dar o máximo para passarmos às meias-finais da Taça de Portugal, um dos nossos objetivos", salientou o treinador.