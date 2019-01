Actualidade

O Programa de Monitorização da Faixa Costeira lançado em 2017 pelo Governo começou a ser executado em julho de 2018, após uma impugnação administrativa, e os primeiros resultados devem ser apresentados em junho, segundo o Ministério do Ambiente.

O programa COSMO, apresentado em janeiro de 2017, conta com um investimento de 3,6 milhões de euros, até 2021, com incidência em 161 praias, numa faixa costeira de 234 quilómetros que abrange 92% dos municípios costeiros, num total de 46 concelhos, informou hoje a tutela à agência Lusa.

Aprovado por via do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), com fundos comunitários, o COSMO, que deveria ter começado há dois anos, atrasou-se por causa de uma impugnação administrativa interposta por um dos concorrentes.