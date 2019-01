Actualidade

Bruno Laje assume, a "título definitivo", o cargo de treinador da equipa principal do Benfica, confirmou o clube 'encarnado', em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que Bruno Miguel Silva do Nascimento assume, a título definitivo, as funções de treinador da equipa principal de futebol", diz o comunicado.

A 03 de janeiro, Bruno Laje assumiu "provisoriamente", de acordo com comunicado do Benfica, a liderança da equipa principal, face à saída de Rui Vitória, após três anos e meio e seis títulos, incluindo dois campeonatos.