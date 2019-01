Actualidade

O treinador do Leixões advertiu hoje que a sua equipa "estará fortíssima" e que o FC Porto, para ganhar, terá de "correr mais" na partida dos quartos de final da Taça de Portugal em futebol.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo agendado para as 19:30 de terça-feira, no Estádio do Mar, Jorge Casquilha passou um discurso de tranquilidade, garantindo que em "termos de motivação" a única equipa da II Liga na prova "está top".

"Em casa, por tradição, o Leixões é fortíssimo e o FC Porto, para nos ganhar, vai ter de correr mais do que nós, porque a equipa vai estar super motivada" lembrou o treinador do clube de Matosinhos, reconhecendo que a rivalidade secular com a equipa portuense pode trazer uma motivação extra aos seus jogadores.