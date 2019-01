Face Oculta

A juíza titular do processo Face Oculta emitiu hoje os mandados de condução à cadeia para os arguidos João Tavares e Manuel Guiomar, disse à Lusa o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Paulo Brandão.

João Tavares foi o primeiro dos dez arguidos do processo Face Oculta condenados a pena efetiva a ver a sentença tornar-se definitiva.

O Ministério Público já tinha pedido a aceleração processual relativamente ao ex-funcionário da Petrogal por entender que "vem sendo protelado, para além do razoável e legalmente previsto, o cumprimento do julgado e transitado no que respeita à pena de prisão aplicada".