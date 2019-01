Actualidade

O treinador José Mota assumiu hoje a ambição de o Desportivo das Aves alcançar as meias-finais da Taça de Portugal, mas reconheceu no Sporting de Braga um "adversário fortíssimo", ao "nível dos outros clubes 'grandes'" do futebol português.

"[O Sporting de Braga] De acessível não tem nada. É uma equipa fortíssima e a sua evolução nos últimos anos, ao nível da logística, das infraestruturas e dos campeonatos que tem realizado, coloca-o ao nível dos outros 'grandes'. Vamos ter um Braga com determinação para passar e nós teremos de contrapor e perceber que também temos as nossas ambições", disse José Mota.

O técnico do Aves falava na conferência de antevisão ao jogo de terça-feira, dos quartos de final da Taça, e reconheceu que, para a sua equipa continuar a defender o troféu conquistado na época passada, vai ser necessária uma boa dose de eficácia frente a um adversário que está entre os que mais aprecia.