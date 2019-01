Actualidade

Cerca de 150 sapadores bombeiros de Lisboa estão a manifestar-se hoje à tarde junto ao Ministério do Trabalho e Segurança Social, na capital, contra as propostas de alteração à carreira do bombeiro profissional.

Pelas 15:45, um grupo de sapadores tentou invadir o ministério para entregar uma carta reivindicativa, mas foi travado pelas autoridades, sem que houvesse violência, registando-se somente um momento de tensão.

Depois, os bombeiros sentaram-se, ordeiramente, no chão em frente ao ministério, mas, entretanto, interromperam o trânsito junto à Praça de Londres. Enquanto ocupam a estrada, os manifestantes gritam "não nos tirem o pão".