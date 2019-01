Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, justificou hoje que Bruno Lage, que assumiu o cargo de treinador da equipa de futebol após o despedimento de Rui Vitória, foi a primeira opção do clube.

"Ninguém pode dizer que o Benfica contactou A, B ou C, quem quer que seja. A primeira opção do Benfica é o Bruno Lage, foi bastante ponderado, está identificado com a nossa casa, conhece a formação toda e sabe os objetivos que o Benfica tem neste momento", disse Luís Filipe Vieira.

O dirigente máximo do clube da Luz limitou-se a fazer uma declaração, sem especificar a duração de contrato de Bruno Lage, mas desmentindo que o Benfica tenha contactado qualquer outro treinador após a saída de Rui Vitória.