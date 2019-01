Actualidade

O Produto Interno Bruto (PIB) de Angola recuou 1,6% no terceiro trimestre de 2018, em termos homólogos, agravando a recessão económica até setembro, segundo dados apresentados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Trata-se do terceiro trimestre consecutivo de recessão na economia angolana em 2018, depois das quebras de 4,6% no primeiro trimestre e de 7,4% no segundo trimestre, segundo dados anteriores do INE angolano.

Com base nestes dados, cálculos da Lusa apontam para uma recessão acumulada em Angola, de janeiro a setembro, a rondar os 4,5% do PIB.