Actualidade

Lisboa, Lusa 14 jan - Os sapadores bombeiros de Lisboa em protesto na capital desmobilizaram às 17:30 de hoje, após algumas horas de protesto junto ao Ministério do Trabalho e Segurança Social contra a alteração à carreira, agendando uma manifestação nacional para quinta-feira.

O trânsito junto à Praça de Londres, em Lisboa, estava cortado pelos cerca de 150 bombeiros sapadores desde as 15:45, altura em que os manifestantes se sentaram ordeiramente no chão junto ao ministério.

Cerca das 17:00, uma delegação dos bombeiros saía de uma reunião com dois chefes de gabinete no Ministério do Trabalho e Segurança Social, mas António Pascoal, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, e igualmente dirigente dos bombeiros, afirmou que "não houve um compromisso".