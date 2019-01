Actualidade

O Tribunal Central Criminal de Lisboa marcou hoje para 18 de junho a leitura do acórdão do processo denominado de 'Jogo Duplo', com 27 arguidos, relacionado com viciação de resultados na II Liga portuguesa de futebol.

A marcação da data, para as 14:00 de 18 de junho, foi feita na tarde de hoje pelo coletivo de juízes, presidido por Luís Ribeiro, depois de concluídas as alegações finais, disse à agência Lusa fonte judicial.

Na sessão de início das alegações finais, realizada em 28 de outubro do ano passado, a procuradora do Ministério Público (MP) pediu a condenação de todos os arguidos, seis dos quais a penas efetivas de prisão.