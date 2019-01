Actualidade

O defesa internacional português Sílvio é reforço do Vitória de Setúbal para a próxima época e meia, anunciou hoje o clube sadino, da I Liga de futebol, na sua página oficial.

Sem jogar desde a época passada, na qual realizou 12 partidas pela equipa B do Sporting de Braga, Sílvio, de 31 anos, vê na chegada ao Bonfim uma oportunidade de relançar a sua carreira.

"É um motivo de orgulho representar um histórico do futebol português. É a oportunidade de relançar a minha carreira. Agradeço a confiança do clube e do presidente Vítor Hugo Valente, que foi determinante na minha decisão", disse em declarações ao 'site' dos setubalenses.