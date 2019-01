Actualidade

A Eletricidade dos Açores (EDA) informou hoje que o corte geral de energia que afetou esta tarde a ilha de São Miguel, durante mais de uma hora, se ficou a dever a uma "avaria num grupo gerador".

"Esta interrupção deveu-se a uma avaria num grupo gerador de 16 MW [megawatts] da Central Termoelétrica do Caldeirão. De imediato foram tomadas medidas no sentido do restabelecimento gradual do fornecimento de energia", adiantou a empresa, em comunicado de imprensa, após ter sido questionada pela Lusa.

A eletricidade faltou em toda a ilha de São Miguel por volta das 17:00 (mais uma hora em Lisboa) e a situação só ficou na normalizada "por volta das 18:36".