Actualidade

A possível alteração do término do Bolhão para o Dragão de linhas de autocarro provenientes de Gondomar está a gerar oposição no concelho de origem com o PCP a falar em "graves prejuízos" e a câmara a pedir alternativas.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa o PCP/Gondomar diz ter tido conhecimento de que algumas carreiras de transportes coletivos provenientes de Gondomar e com destino ao Porto vão passar a terminar o trajeto no Dragão ao invés da zona do Bolhão como acontece até aqui.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, indicou que esta decisão "ainda não é oficial", mas admitiu que está a ser "estudada" sendo, disse o autarca, "da responsabilidade da câmara do Porto".