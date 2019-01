Actualidade

A decisão da justiça chinesa de condenar à pena de morte um canadiano, enquanto Pequim rejeitou imunidade diplomática a outro cidadão do Canadá, amplificou as tensões com Otava, iniciadas pela detenção em Vancouver de uma executiva chinesa.

Um tribunal da província de Liaoning, nordeste da China, condenou à pena de morte Robert Lloyd Schellenberg, depois de ter ordenado que se repita o julgamento.

Schellenberg foi detido há mais de quatro anos e inicialmente condenado a 15 anos de prisão, em 2016, pelo Tribunal Popular de Dalian.