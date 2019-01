Actualidade

A aprovação de uma lei anticorrupção em Timor-Leste "é indispensável", inserida numa estratégia de Estado para erradicar esta "doença", que continua a afetar a sociedade timorense, disse hoje à Lusa o novo comissário anticorrupção. Antigo responsável da Defensoria Pública, Sérgio Hornai foi eleito com 42 votos a favor para chefiar a Comissão Anticorrupção (CAC), pondo fim a um impasse que deixou a instituição sem líder durante vários meses. Em declarações à Lusa depois da votação, Hornai disse que uma das suas prioridades é "consolidar a instituição" com um processo de fortalecimento dos quadros e dos métodos de trabalho da CAC para "a médio prazo alcançar os seus objetivos". "Temos que arrancar com vontade e seriedade. Esta instituição não trabalha sozinha, mas de forma integrada com o resto do Estado. Temos instrumentos internacionais e alguns nacionais, como o código penal, mas é preciso fortalecer o próprio serviço da CAC", afirmou.

Hornai recordou que o combate à corrupção tem que "ser feito de forma integrada", incluindo com a aprovação "da indispensável" lei anticorrupção, que está na gaveta há quase uma década. "Uma das prioridades, não só da CAC, mas como política de Estado, é trabalhar para erradicar e combater a corrupção", disse. Para isso, é fulcral fortalecer a CAC e outras instituições com competências nesta área, ajudando a integrar as instituições e a aumentar o conhecimento nacional sobre o problema, afirmou. "Precisamos de educação, de uma campanha de sensibilização para que os cidadãos possam compreender bem que a corrupção é uma doença. Vamos trabalhar com isto para sensibilizar todos", disse. "Educação, prevenção e trabalhar diretamente com todos para fortalecer a capacidade da CAC de combater, como investigador e polícia especializada, o crime da corrupção", afirmou. ASP // EJ

Lusa/Fim