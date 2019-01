Actualidade

O historiador Jaime Nogueira Pinto admite que a Renamo enfrentará tarefa difícil para eleger esta semana um novo líder, capaz de conciliar a manutenção da paz em Moçambique com o poder desejado pelo maior partido da oposição.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) reúne-se a partir de hoje em congresso, no distrito de Gorongosa, província de Sofala, encontro que vai eleger o sucessor do falecido líder do partido, Afonso Dhlakama, que esteve no cargo quase 40 anos.

"Após uma liderança tão longa, não é fácil encontrar um sucessor; e uma vez encontrado, a sua tarefa também não será fácil", alertou o historiador e professor Jaime Nogueira Pinto, recordando que a última ação de Dhlakama foi o entendimento com o Presidente da República, Filipe Nyusi, ao conseguir um Acordo de Princípio para restabelecer a paz em Moçambique, pouco antes de falecer, em maio de 2017.