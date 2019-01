Actualidade

O filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovetsky profere, na sexta-feira, às 18:30, uma conferência na Coimbra Business School, em que vai refletir sobre as alternativas à "sociedade do hiperconsumo", anunciou a instituição.

O autor de "A Era do Vazio" vai abordar "a forma como as pessoas de hoje podem recuperar a sua autonomia e o seu espírito crítico face ao espetáculo da publicidade e do consumo", numa conferência intitulada "A Sociedade do Hiperconsumo: Seremos Nós Mais Felizes?", refere em comunicado enviado à agência Lusa a Coimbra Business School, entidade que organiza o evento, em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC).

Numa nota de enquadramento da conferência enviada por Gilles Lipovetsky, o filósofo afirma que não se está mais "na sociedade do consumo, mas na era do hiperconsumo, a nova fase do capitalismo".