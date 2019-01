Actualidade

A mais antiga ponte em betão armado do país, entre Amares e Vieira do Minho, distrito de Braga, vai ser "de imediato" fechada a todo o trânsito automóvel, por razões de segurança, disseram hoje os autarcas locais.

O presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira, disse hoje à Lusa que a ponte de Parada, também conhecida por ponte do Bôco, "já tem o ferro à mostra" e apresenta "algumas fissuras".

"Estamos a falar da mais antiga ponte do país em betão armado, com mais de 100 anos, e com a segurança não se brinca. Vai ser fechada ao trânsito automóvel ainda esta semana, porque mais vale prevenir do que remediar e não queremos ficar com o ónus de um eventual colapso", referiu.