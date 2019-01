Open da Austrália

O tenista português João Sousa já estava à espera de "um encontro duro" frente a Guido Pela, na ronda inaugural do Open da Austrália, e, por isso, ficou "contente com mais uma vitória no Grand Slam".

O vimaranense, de 29 anos, precisou de cerca de quatro horas para bater o argentino esquerdino, com quem atingiu as meias finais no ATP 250 de Auckland, na vertente de pares, em cinco 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-2), 4-6, 7-6 (7-5), 4-6 e 6-2.

"O encontro foi muito exigente, tanto a nível físico como mental. Estou muito contente com esta vitória, que acho que foi merecida, frente a um grande jogador e uma pessoa com quem me dou muito bem", reconheceu o português, 44.º colocado no ranking ATP.