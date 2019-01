Actualidade

Várias equipas de resgate estavam hoje de manhã a escavar um túnel lateral para tentar resgatar uma criança de dois anos que no domingo caiu num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, Espanha.

A subdelegada do Governo espanhol em Málaga, María Gámez adiantou hoje que o novo túnel vai ajudar as equipas de resgate, que não conseguiram extrair terra do poço (que tem 110 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro) com máquinas de sucção pesada durante os trabalhos noturnos.

A subdelegada do governo em Málaga adiantou que as equipas começaram a abrir um túnel lateral de cerca de 80 metros, aproveitando a inclinação da montanha, para tentar chegar à área onde se presume estar o pequeno Yulen.