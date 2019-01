Actualidade

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, considerou hoje que a sua equipa deverá ser "perfeccionista" no jogo de quarta-feira com o Sporting, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol.

O técnico dos 'fogaceiros' admite que se trata de "uma final" e revela que os seus jogadores estão determinados em chegar à vitória, perante um adversário com "qualidade individual e coletiva".

"Alguém vai ficar pelo caminho, mas é sempre bom jogar finais em casa, diante dos nossos adeptos. Vamos com uma enorme vontade de ganhar o jogo e de chegar às meias-finais, onde o Feirense apenas chegou por uma vez na sua história", disse Nuno Manta Santos.