Os vales-oferta para usufruir nomeadamente de um serviço de alojamento num hotel pagam IVA desde o primeiro dia deste ano, esclarece a Autoridade Tributária (AT) num ofício de esclarecimento aos seus serviços.

Esta alteração fiscal consta da Lei de Orçamento do Estado (OE) para este ano, e resulta de uma diretiva comunitária de 2016 para harmonizar o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) aplicável aos 'vouchers' e vales comprados e usados em vários países da União Europeia.

"As alterações ao Código do IVA previstas no artigo 275.º da Lei do OE 2019 são aplicáveis aos vales emitidos a partir de 1 de janeiro de 2019", lê-se no ofício circulado de 4 de janeiro, assinado pelo Subdiretor-geral da área de Gestão Tributária - IVA, Miguel Gonçalves Correia, disponível na página de internet da AT.