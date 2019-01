Actualidade

Os Serviços de Saúde de Macau diagnosticaram hoje um caso de 'legionella' no território, o primeiro do ano, e recomendaram medidas de prevenção para evitar a propagação da bactéria.

O caso foi detetado num homem, de 76 anos, turista proveniente da península coreana, "com antecedentes clínicos relacionados com doenças crónicas" e que se deslocou a Macau em visita a familiares, de acordo com um comunicado das autoridades.

"O estado do paciente é atualmente considerado normal", sublinharam os Serviços de Saúde, acrescentando que "os cinco familiares com quem reside até ao momento não manifestaram sintomas semelhantes".