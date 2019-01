Incêndios

O Movimento de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM) denunciou hoje, 16 meses depois dos incêndios de outubro de 2017, a existência de lesados que ainda não receberam qualquer tipo de apoio à habitação, empresa ou agricultura.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Tavares Pereira, dirigente do MAAVIM, explicou que "houve promessas feitas, mas muita falta de verdade" por parte dos responsáveis do Governo que "estão a falhar naquilo que prometeram".

"Viemos hoje aqui à Assembleia da República, pela quarta vez, para ver se os ministros se dedicam com respeito e com responsabilidade à região, uma vez que, hoje, está pior do que antes dos incêndios", disse Fernando Tavares Pereira.