O líder da CGTP apelou hoje aos deputados que inviabilizem as alterações à lei laboral que "chocam com a Constituição" e "aumentam a precariedade", uma posição subscrita pelo PCP e pelo BE.

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, esteve a ser ouvido esta manhã no grupo de trabalho que foi constituído no parlamento no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social para discutir as alterações à lei laboral aprovadas na generalidade em julho com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD, do CDS e do PAN, e os votos contra do BE, PCP e do PEV.

A intersindical reafirmou perante os deputados que a proposta do Governo contém um conjunto de matérias que "chocam com a Constituição", como é o caso do alargamento do período experimental de 90 para 180 dias dos contratos sem termo celebrados com trabalhador à procura de primeiro emprego ou em situação de desemprego de longa duração.