Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou hoje um decreto que flexibiliza as regras para a posse de armas de fogo no país.

O decreto deverá ser publicado hoje numa edição extra do "Diário Oficial da União" e deverá entrar imediatamente em vigor.

A assinatura foi feita numa cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília.