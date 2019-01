Actualidade

O argentino Marcos Acuña regressou hoje aos convocados do Sporting para o encontro dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, frente ao Feirense, ao contrário de Bruno Gaspar, devido a lesão, e Diaby, por opção.

Acuña tinha ficado de fora do 'clássico' com o FC Porto (0-0), na última jornada do campeonato, devido a castigo, mas volta a entrar nas escolhas de Marcel Keizer, assim como guarda-redes Diogo Sousa e o médio Miguel Luís.

Já o defesa Bruno Gaspar, a recuperar de um traumatismo na anca, não é opção, juntamente com Montero e Battaglia.