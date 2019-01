Actualidade

A ligação Lisboa-Pequim, com passagem por Xi'an, vai iniciar-se "dentro em breve", previsivelmente "em fevereiro ou março", através de 'codeshare', informou hoje o presidente do Conselho de Administração do Grupo TAP.

Num encontro promovido pela Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), em Lisboa, o 'chairman' lembrou o fim recente da ligação entre as capitais portuguesa e chinesa, o que poderá alterar a "evolução favorável" de turistas chineses até outubro em Portugal.

Depois de contextualizar que os turistas chineses lideram a lista de quem mais gasta em Portugal, o responsável informou sobre o retomar da ligação entre Portugal e China, mas desta feita com uma escala em Xi'an e em regime de 'codeshare' ( partilha de venda de bilhetes entre companhias aéreas) pela TAP, numa operação da Beijing Capital Airlines.