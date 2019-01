Actualidade

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça destacou hoje, na cerimónia de abertura do ano judicial, as dificuldades em dar resposta aos processos mais complexos e de maior impacto público, mas considerou que "o sistema está sólido e resiliente".

"Está instalada no sistema judicial a capacidade de responder adequadamente ao fluxo de processos (...). O sistema está sólido e resiliente a este nível e em condições de apresentar prazos médios de resposta cada vez mais razoáveis. As grandes dificuldades esperam-se, precisamente, na capacidade de responder aos vários processos de maior complexidade e de maior impacto público", escreveu Joaquim António Piçarra no seu discurso.

Esta é a primeira vez que o juiz conselheiro discursa no ato solene, tendo aproveitado para sublinhar a elevada qualidade da justiça portuguesa, mas também para apontar alguns pontos fracos do sistema e falar da situação de conflito entre Governo e as associações representativas dos profissionais do setor.