Actualidade

Um veleiro feito de lixo recolhido em praias e cidades do Quénia vai percorrer, a partir de 24 de janeiro, a costa africana para sensibilizar as comunidades para os riscos do plástico descartável para os oceanos.

O FlipFlopi é um veleiro de nove metros feito com 10 toneladas de plásticos descartáveis e chinelos de praia e o projeto foi fundado, em 2016, para promover a mensagem sobre o impacto do plástico nos ecossistemas marinhos.

A iniciativa, que conta com a parceria da campanha das Nações Unidas "Clean Seas", arranca a 24 de janeiro com uma expedição de 500 quilómetros ao longo da costa africana, entre o Quénia e Zanzibar, e com paragens em seis locais.