Actualidade

Cerca de três mil funcionários judiciais concentraram-se hoje defronte do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para exigir que o Governo retome as negociações sobre a revisão do estatuto destes profissionais do setor da justiça.

O presidente do sindicato dos funcionários judiciais, Fernando Jorge, referiu que a manifestação, diante do STJ, onde hoje decorre a cerimónia de abertura do ano judicial, visa protestar contra a falta de diálogo e de negociação por parte do Ministério da Justiça.

O sindicato pretende que a ministra da Justiça retome as negociações sobre a revisão do estatuto onde estão contempladas matérias relativas à progressão na carreira, tabela remuneratória, aposentação e vínculo de nomeação.