O Presidente de Angola defendeu hoje, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU) que, para se desenvolver, África terá de vencer os desafios do analfabetismo, eletrificação e industrialização.

João Lourenço discursava na Cimeira Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável "O Futuro de África", hoje iniciada na capital dos EAU e que se prolonga até 19 deste mês, destinada a debater o desenvolvimento do continente africano do ponto de vista do lema "Convergência da Indústria na Aceleração de Desenvolvimento Sustentável".

"África precisa de vencer três grandes desafios: acabar com o analfabetismo, eletrificar-se e industrializar-se para se desenvolver. Para isso, precisamos de (...) mão de obra qualificada, quadros superiores, cientistas e investigadores, valorosas peças de arte, matéria prima em estado bruto, e até fortunas pessoais que deviam servir nossas economias e que continuam a sair de África para o resto do mundo em condições desfavoráveis", sublinhou.