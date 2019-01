Actualidade

A polícia queniana confirmou hoje, em comunicado, que "há feridos" no ataque a um complexo de luxo na capital, Nairobi, embora sem quantificar, e suspeita que os atacantes ainda possam estar ativos e no perímetro afetado.

No documento, as forças de segurança afirmam existir feridos, mas não confirmam o registo de mortes.

"Estamos conscientes de que criminosos armados estão a resistir no hotel e que as forças especializadas estão a expulsá-los. Ainda assim, lamentamos informar que há feridos no ataque e estamos num processo de confirmação de números e tipos de ferimentos ocorridos", lê-se no comunicado assinado pelo responsável da polícia nacional do Quénia, Joseph Boinnet.