Actualidade

O presidente do Operador do Mercado Ibérico de Energia, Artur Trindade, defendeu hoje, no parlamento, que a solução a adotar no âmbito das concessões de baixa tensão deve ter em conta o princípio da uniformidade tarifária.

No âmbito das "opções para as concessões de baixa tensão, que estão em fase de renovação, a solução que se vier a adotar para o futuro deve ter em conta o princípio da uniformidade tarifária", disse Artur Trindade, durante a conferência "Baixa Tensão", organizada pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

De acordo com o antigo secretário de Estado da Energia, este princípio que "não é obrigatório, mas é muito valorizado pelos consumidores", visa garantir que o preço da energia elétrica consumida em Lisboa, nos Açores ou na Madeira é o mesmo.